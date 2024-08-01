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Мостовой: когда увидел Лещука в старте на «Спартак», сразу рассчитывал, что он ошибётся

Мостовой: когда увидел Лещука в старте на «Спартак», сразу рассчитывал, что он ошибётся
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался об игре голкипера московского «Динамо» Игоря Лещука в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:3).

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Угальде – 38'     2:0 Медина – 68'     3:0 Маслов – 75'    

«В матче «Спартак» — «Динамо» ключевой момент — это ошибка Лещука. Все говорят, что «Спартак» разгромно выиграл, но до пропущенного мяча «Динамо» играло не хуже «Спартака» и до 35-й минуты моментов вообще не было.

Я когда увидел в старте «Динамо» Лещука, то сразу вспомнил два подарка Соболеву. Я рассчитывал и думал, что он ошибётся. Такое бывает в футболе, когда ты ошибся и тебя ставят в старт, чтобы ты отыгрался на этих ошибках. Но в этом матче случилась опять ошибка. Во время пропущенного мяча Лещуку можно было сделать два варианта событий: поймать мяч в руки или отбить его в сторону. Но он выбрал третий, который не нужно было выбирать, отбив мяч туда, где был единственный нападающий.

Нет таких вратарей, которые не ошибались. Просто на вратарях ошибки заметны в 10 раз больше, чем на полевых игроках. В «Динамо» мы знаем, кто основной вратарь — это Лунёв. Но возвращаюсь к тому, почему не продлили Шунина? Я этого не понимаю, потому что в команде должно быть два равноценных вратаря, третий для запаса и ещё молодой голкипер. Если вдруг Лунёв не будет играть, то ставка будет на Лещука? А он может в любой момент подвести», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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