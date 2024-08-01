Хавбек «Ростова» Глебов: кубковую игру с «Локомотивом» можно записать в плюс

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался по итогам матча Фонбет Кубка России с московским «Локомотивом».

«Я думаю, игру с «Локомотивом» можно записать в плюс, наши молодые футболисты хорошо смотрелись. Это для них большой опыт. Тот же Жбанов первый раз вышел за основу. Понятно, результат неудовлетворительный, но глобально можно поставить плюс за приобретенный опыт», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Ростовом» и «Локомотивом» состоялся 30 июля. Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:30 по московскому времени. Матч завершился со счётом 1:0. На 26-й минуте защитник московского «Локомотива» Илья Самошников забил гол после выхода один на один, однако взятие ворот было отменено после просмотра видеоповтора. На 78-й минуте минуте забил вышедший на замену нападающий «Локомотива» Вадим Раков. В прошлом сезоне железнодорожники и жёлто-синие встречались дважды в рамках Российской Премьер-Лиги. Команды обменялись победами с одинаковым счётом 1:0. В феврале 2024 года «Локомотив» и «Ростов» провели товарищеский матч, завершился он победой красно-зелёных со счётом 3:1. Действующим обладателем Кубка России по футболу является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли в финале сезона-2023/2024 калининградскую «Балтику».