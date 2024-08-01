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Защитник «Спартака» Рябчук: Станкович очень сконцентрирован на своих идеях

Защитник «Спартака» Рябчук: Станкович очень сконцентрирован на своих идеях
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26-летний левый защитник «Спартака» Олег Рябчук поделился впечатлениями от работы с главным тренером красно-белых Деяном Станковичем. По словам футболиста, сербский специалист очень сконцентрирован на своих идеях и хорошо умеет доносить свои соображения до игроков.

«Станкович очень сконцентрирован на своих идеях. Он постоянно общается с командой, говорит, что хочет видеть от нас, а что — нет. Мне комфортно с ним работать. Самое главное, что он доносит все свои мысли до игроков, поэтому сейчас всё хорошо», — приводит слова Олега Рябчука интернет-портал Legalbet.

Напомним, «Спартак» успел провести три официальных матча под руководством Станковича. В двух из них красно-белые добыли победы, один — проиграли.

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