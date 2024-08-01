Александр Жуков: думаю, мы больше не увидим Соболева в «Спартаке». Но его уход — не потеря

Первый заместитель председателя Госдумы России и болельщик «Спартака» Александр Жуков отреагировал на новости о возможном уходе нападающего Александра Соболева в «Зенит». По мнению Жукова, уход форварда, который демонстрировал желание перейти в стан прямого конкурента, не станет потерей для «Спартака». Напомним, ранее красно-белые отстранили Соболева от тренировок с основной командой.

«Я думаю, мы больше не увидим Соболева в «Спартаке». Если он хочет играть за «Зенит», то пусть! Кто ему мешает? Его уход не будет потерей для команды. Когда игрок себя так ведёт, то это больше его проблемы, чем кого-либо», — приводит слова Жукова Metaratings.

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года после перехода из «Крыльев Советов». В составе красно-белых он провёл 140 матчей, забил 58 голов и отдал 32 результативных паса.