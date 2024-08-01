Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Жуков: думаю, мы больше не увидим Соболева в «Спартаке». Но его уход — не потеря

Александр Жуков: думаю, мы больше не увидим Соболева в «Спартаке». Но его уход — не потеря
Аудио-версия:
Комментарии

Первый заместитель председателя Госдумы России и болельщик «Спартака» Александр Жуков отреагировал на новости о возможном уходе нападающего Александра Соболева в «Зенит». По мнению Жукова, уход форварда, который демонстрировал желание перейти в стан прямого конкурента, не станет потерей для «Спартака». Напомним, ранее красно-белые отстранили Соболева от тренировок с основной командой.

«Я думаю, мы больше не увидим Соболева в «Спартаке». Если он хочет играть за «Зенит», то пусть! Кто ему мешает? Его уход не будет потерей для команды. Когда игрок себя так ведёт, то это больше его проблемы, чем кого-либо», — приводит слова Жукова Metaratings.

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года после перехода из «Крыльев Советов». В составе красно-белых он провёл 140 матчей, забил 58 голов и отдал 32 результативных паса.

Материалы по теме
«Зенит» нашёл альтернативу Соболеву. Этого форварда раскрывал Станкович!
«Зенит» нашёл альтернативу Соболеву. Этого форварда раскрывал Станкович!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android