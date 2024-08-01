В ПАОКе сообщили о подписании трёхлетнего контракта с Фёдором Чаловым

Вице‑президент ПАОКа Кириакос Кириакос сообщил, что российский нападающий Фёдор Чалов подписал контракт с греческим клубом на три года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

«Чалов прошёл медосмотр и подписал контракт на три года», — приводит слова Кириакоса «Матч ТВ».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что греческий ПАОК активирует опцию выкупа футболиста у московского ПФК ЦСКА за € 3 млн. Официально о трансфере должно быть объявлено в ближайшее время.

В минувшем сезоне Чалов провёл за армейский клуб 41 матч во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.