Бушманов: «Спартак» преображается при Станковиче, команда набирает обороты

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о старте сезона для красно-белых.

«Можно сказать, что «Спартак» преображается при Станковиче. Такое ощущение, что команда набирает обороты и все больше понимают тренера, который также больше узнаёт футболистов. Поэтому всё начинает получаться», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Вчера, 31 июля, «Спартак» встречался с московским «Динамо» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Красно-белые одержали победу со счётом 3:0. В составе «Спартака» отличились нападающие Манфред Угальде и Хесус Медина (с пенальти), а также защитник Павел Маслов. В ближайшем туре РПЛ «Спартак» сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 5 августа.