Червиченко: не увидел в Барко ничего великолепного, он будет часто тянуть одеяло на себя

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о первых матчах новичка красно-белых Эсекьеля Барко. В матче 2-го тура чемпионата России с «Химками» (3:1) аргентинец отметился голом со штрафного.

«Кроме хорошо исполненного штрафного, не увидел в Барко ничего великолепного. Когда интересовался, кто это, общее мнение было такое, что он часто слишком тянет одеяло на себя. Скоро все это увидят. Будет финтить, водиться. Он лучше, чем Угальде, но не думаю, что так хорош. А сумма трансфера примерно такая же. «Спартак», видимо, задорого берёт игроков для красивой цифры», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Вчера, 31 июля, «Спартак» встречался с московским «Динамо» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Красно-белые одержали победу со счётом 3:0. В составе «Спартака» отличились нападающие Манфред Угальде и Хесус Медина (с пенальти), а также защитник Павел Маслов. В ближайшем туре РПЛ «Спартак» сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 5 августа.