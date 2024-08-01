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Видео: Фёдор Чалов прилетел в Грецию для оформления трансфера в ПАОК

Видео: Фёдор Чалов прилетел в Грецию для оформления трансфера в ПАОК
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Российский нападающий Фёдор Чалов прилетел в Грецию для оформления перехода в ПАОК.

Ранее вице‑президент ПАОКа Кириакос Кириакос сообщил, что форвард подписал контракт с греческим клубом на три года. Сегодня, 1 августа, Фёдор Чалов в телеграм-канале попрощался с болельщиками ЦСКА. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 26-летний Фёдор Чалов провёл 29 матчей, в которых забил 12 мячей и оформил три голевые передачи. Также на его счету 11 игр, четыре гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России. В новом сезоне Чалов провёл два матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 11 млн.

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