Чавес: «Динамо» не может добиться результата, как бы ни играло в гостях со «Спартаком»

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес высказался о результате первого матча группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:3).

«Как бы мы ни играли, приезжая к «Спартаку», мы не можем добиться позитивного результата. Наша команда играла совершенно по-другому, у нас было много молодых игроков. Нужно извлечь из поражения от «Спартака» урок. Мы должны начать понемногу перенимать опыт из этих матчей», — приводит слова Чавеса Metaratings.

Напомним, накануне, 31 июля, состоялся матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Итоговый результат — 3:0. На 38-й минуте счёт в матче открыл нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде, сыграв на добивании после отскока от голкипера «Динамо» Игоря Лещука. На 68-й минуте нападающий «Спартака» Хесус Медина удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти. На 75-й минуте забил защитник красно-белых Павел Маслов с передачи нападающего Антона Зиньковского.

В прошлом сезоне команды трижды встречались в матчах Кубка России. В групповом этапе сначала «Спартак» разгромил «Динамо» со счётом 4:1, затем выиграли бело-голубые — 3:0. В матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов «Спартак» выиграл со счётом 2:0 и выбил «Динамо» из Кубка России. Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».