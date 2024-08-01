Овчинников: Юран хочет вернуться в «Пари НН» и порвать всех, кто устроил бардак в клубе

Бывший советский и российский футболист Валерий Овчинников высказался о «Пари НН».

«В «Пари НН» нужно менять не только тренера, но и руководство клуба, которое решило убрать Юрана и поставить Илича, там нужна чистка. Ещё в прошлом сезоне было понятно, что Илич — это никакой тренер. Все просто перепутали югославов с сербами. У югославов были хорошие специалисты, которые хорошо работали в Испании. Если в течение следующих двух туров не уберут Илича, то команде будет очень тяжело.

Конечно, Юран хочет вернуться в «Пари НН» и просто порвать всех тех, кто устроил бардак в клубе. Я думаю, он поможет команде. Потому что сейчас у «Пари НН» на поле бегают немотивированные футболисты. Вы видели лицо Илича? Его как будто опустили в колодец, я ещё мягко выразился. Его нужно убрать. Чем быстрее, тем будет лучше», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.