ЦСКА объявил о переходе Чалова в ПАОК

Нападающий Фёдор Чалов перешёл из московского ЦСКА в греческий ПАОК. Об этом сообщил официальный сайт ЦСКА.

«Наш клуб и греческий ПАОК достигли договорённостей по трансферу нападающего.

Федя — воспитанник армейцев, с семи лет находился в структуре ПФК ЦСКА. За основной состав он дебютировал в сезоне-2016/2017, а первый гол забил «Уралу» в декабре 2016-го. Вместе с командой Чалов выиграл Суперкубок в 2018 году, Кубок России – в 2023-м, трижды становился серебряным призёром РПЛ. В сезоне-2018/2019 Федя стал лучшим бомбардиром (15) и лучшим игроком по системе «гол+пас» (15+7). Всего за ПФК ЦСКА форвард забил 89 мячей и выполнил 46 голевых передач в 263 матчах. В 2017-м он был признан лучшим молодым футболистом России, трижды попадал в список 33 лучших игроков, из них дважды — под первым номером (2019, 2023).

Федя, спасибо за всё, удачи и не прощаемся!» — написано в заявлении ЦСКА.

Ранее вице‑президент ПАОКа Кириакос Кириакос сообщил, что форвард подписал контракт с греческим клубом на три года. Сегодня, 1 августа, Фёдор Чалов в телеграм-канале попрощался с болельщиками ЦСКА. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 11 млн.