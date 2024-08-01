Созин — о Чалове: если ПАОК будет в основной ЛЧ — это разве не мечта российского игрока?

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал переход нападающего Фёдора Чалова из московского ЦСКА в греческий ПАОК. ЦСКА объявил о трансфере игрока сегодня, 1 августа.

«Чалов — воспитанник и один из лучших футболистов в истории клуба, даже легенда. Забивать «Реалу» в гостях в ЛЧ – дорогого стоит. Таких единицы. Можно только пожелать удачи.

В ответ тем, кто рассуждает об уровне греческой лиги: послушайте, если сейчас ПАОК сыграет в основном этапе ЛЧ – это разве не мечта для любого нашего футболиста? Плюс там президент клуба – советский человек. Плюс есть Оздоев, тоже поможет. Надо теперь Карпину игры ПАОКа смотреть – там неплохая связка намечается», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.