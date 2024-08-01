Шикунов: матч «Спартак» — «Динамо» получился коммерческим, все берегли основных игроков

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о матче красно-белых со столичным «Динамо» в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча состоялась вчера, 31 июля. «Спартак» одержал победу со счётом 3:0.

«Спартак» вторую игру подряд забивает по три мяча. Это очень хорошо, придаёт уверенности. Матч с «Динамо» получился коммерческим, потому что был Кубок России и вышли смешанные составы. Но по кубковой игре нельзя делать выводы, нужно делать выводы по матчам чемпионата, там всё ближе к правде и истине. У всех тенденция, что берегут основных футболистов в Кубке России», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.