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Шикунов: матч «Спартак» — «Динамо» получился коммерческим, все берегли основных игроков

Шикунов: матч «Спартак» — «Динамо» получился коммерческим, все берегли основных игроков
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о матче красно-белых со столичным «Динамо» в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча состоялась вчера, 31 июля. «Спартак» одержал победу со счётом 3:0.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Угальде – 38'     2:0 Медина – 68'     3:0 Маслов – 75'    

«Спартак» вторую игру подряд забивает по три мяча. Это очень хорошо, придаёт уверенности. Матч с «Динамо» получился коммерческим, потому что был Кубок России и вышли смешанные составы. Но по кубковой игре нельзя делать выводы, нужно делать выводы по матчам чемпионата, там всё ближе к правде и истине. У всех тенденция, что берегут основных футболистов в Кубке России», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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