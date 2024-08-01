Защитник «Ростова» Вахания: готов ли Голенков играть в топ-клубах? Да

Защитник «Ростова» Илья Вахания заявил, что нападающий ростовчан Егор Голенков готов играть в лучших клубах России.

— Ходят разговоры про возможный уход Голенкова. Вы бы хотели, чтобы Егор остался в клубе? Насколько он важен для команды?

— Конечно, я бы хотел, чтобы он остался. Мы с ним очень хорошие друзья. Егор важен для команды, он забивает голы.

— Голенков готов играть в топ‑клубах из Москвы, «Зените»?

— Да. Почему нет? — приводит слова Вахании «Матч ТВ».

Голенков в прошлом сезоне сыграл 39 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн. «Ростов» после двух сыгранных матчей нового сезона РПЛ набрал четыре очка.