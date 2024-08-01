Созин: если вместо Чалова взяли Койта — от ЦСКА хорошего в сезоне ждать сложно

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о нападающем московского ПФК ЦСКА Секу Койта, который присоединился к красно-синим нынешним летом.

«Если вместо Чалова клуб взял Койта – то от ЦСКА хорошего в сезоне ждать сложно. Пока во всех трёх его матчах – худший игрок в составе. Все говорят, что кого-то возьмут ещё, но уже сейчас поздно кого-то брать! Чемпионат уже идёт, а замены Феде нет. И ведь все понимали, что он уйдёт, а о замене не позаботились. Такой логики я не понимаю. Потом Николич будет, как Федотов, говорить, что у него форварда нет и скамейка короткая», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, ранее было официально объявлено о переходе Фёдора Чалова в ПАОК.

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