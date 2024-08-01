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«Манчестер Сити» оштрафован на £ 2 млн за нарушение регламента АПЛ — The Sun

«Манчестер Сити» оштрафован на £ 2 млн за нарушение регламента АПЛ — The Sun
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Пресс-служба английской Премьер-лиги объявила, что «Манчестер Сити» признал себя виновным в нарушении регламента чемпионата в части обязательств по своевременному началу и возобновлению матчей в двух последних сезонах.

Как подчёркивает британское издание The Sun, чемпионам Англии теперь придётся заплатить около £ 2,09 млн (€ 2,3 млн) в качестве штрафа за нарушение регламента. Подчёркивается, что за последние два сезона «Манчестер Сити» затягивал начало матча или его возобновление 22 раза. Был случай, когда задержка составила 79 секунд, однако теперь она обойдётся «горожанам» в £ 100 000 (€ 118 000).

Напомним, по итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» заработал 91 очко и занял первое место.

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