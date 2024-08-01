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Андрей Синицын: для Игоря Лещука «Спартак» — проклятая команда

Андрей Синицын: для Игоря Лещука «Спартак» — проклятая команда
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Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказался об игре голкипера московского «Динамо» Игоря Лещука в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:3).

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Угальде – 38'     2:0 Медина – 68'     3:0 Маслов – 75'    

«Для Игоря Лещука «Спартак» — это какая-то проклятая команда. Нельзя сказать, что это был какой-то ляп, но такое стечение обстоятельств, что вратарь отбивает мяч прямо на ногу нападающему сопернику. Почему-то именно со «Спартаком» Лещуку не удаются игры. Чтобы выйти из этого состояния, нужно сильно погружаться в работу, больше ничего», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На 38-й минуте счёт в матче открыл нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде, сыграв на добивании после отскока от голкипера «Динамо» Игоря Лещука. На 68-й минуте нападающий «Спартака» Хесус Медина удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти. На 75-й минуте забил защитник красно-белых Павел Маслов с передачи нападающего Антона Зиньковского.

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