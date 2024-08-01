Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фёдор Чалов трогательно попрощался с ЦСКА после трансфера в ПАОК

Фёдор Чалов трогательно попрощался с ЦСКА после трансфера в ПАОК
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий Фёдор Чалов записал обращение болельщикам ЦСКА после своего перехода в ПАОК.

«Дорогие друзья, я нахожусь в стенах родного стадиона! Первые эмоции, которые я испытываю — это благодарность. Благодарность болельщикам, которые всегда нас поддерживали. Всему персоналу, игрокам и тренерам, которые были со мной на протяжении всего этого времени. И, конечно, клубу! ЦСКА научил меня работать и всегда бороться за свою мечту. Я стал настоящим армейцем и готов принимать сложные решения. Для меня важно быть честным по отношению к болельщикам, руководству клуба и самому себе. И поэтому, когда мы приняли это решение, я делюсь им с вами. Я покидаю ПФК ЦСКА!

ЦСКА — это бо́льшая часть моей жизни. Это люди и эмоции, которые навсегда останутся в моём сердце. Спасибо вам за вашу любовь и тепло!» — заявил Чалов в видео, которое было опубликовано в телеграм-канале армейцев.

Материалы по теме
Чалов всё-таки уехал из России. Что за клуб и какие там перспективы?
Официально
Чалов всё-таки уехал из России. Что за клуб и какие там перспективы?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android