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Синицын: «Краснодару» важно было победить, тем более такого сильного соперника, как ЦСКА

Синицын: «Краснодару» важно было победить, тем более такого сильного соперника, как ЦСКА
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Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о матче 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «быки» обыграли ЦСКА со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 21:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Ленини – 52'    

«Краснодару» важно было победить, тем более такого сильного соперника, как ЦСКА. Команда достигла результата, но единственный минус, что напор, агрессивная игра и инициатива были до забитого мяча. После 60-й минуты всё поменялось, отдали инициативу и дали создать массу возможностей у своих ворот. Нужно было продолжать играть в тот же футбол и попытаться забить ещё, чтобы не было так нервно в последние 20 минут.

Кроме того, вернулся в команду Кордоба, который показал свой уровень и класс. А также забил, но нашли, к чему придраться, и отменили мяч», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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