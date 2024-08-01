Синицын: «Краснодару» важно было победить, тем более такого сильного соперника, как ЦСКА

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о матче 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «быки» обыграли ЦСКА со счётом 1:0.

«Краснодару» важно было победить, тем более такого сильного соперника, как ЦСКА. Команда достигла результата, но единственный минус, что напор, агрессивная игра и инициатива были до забитого мяча. После 60-й минуты всё поменялось, отдали инициативу и дали создать массу возможностей у своих ворот. Нужно было продолжать играть в тот же футбол и попытаться забить ещё, чтобы не было так нервно в последние 20 минут.

Кроме того, вернулся в команду Кордоба, который показал свой уровень и класс. А также забил, но нашли, к чему придраться, и отменили мяч», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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