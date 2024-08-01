В «МЮ» определились с форвардом, который может заменить травмированного Хойлунда

«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру 28-летнего центрального нападающего «Брентфорда» Айвана Тони в качестве замены травмированному форварду Расмусу Хойлунду. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на The Telegraph.

По информации источника, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг был впечатлён игрой Тони на Евро-2024, несмотря на то что он не получил большого количества игрового времени.

Ранее стало известно, что Хойлунд пропустит шесть недель из-за повреждения.

В минувшем сезоне Тони принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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