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Игрок «Химок» Исаенко оценил старт команды в новом сезоне

Игрок «Химок» Исаенко оценил старт команды в новом сезоне
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Защитник подмосковных «Химок» Олег Исаенко высказался о старте сезона своей команды.

«Что касается оценки начала сезона «Химок», то можно было и лучше. Не очень хороший старт, но не очень плохой. Команда одержала первую победу в сезоне, поэтому эмоции только положительные», — сказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После двух туров чемпионата России по футболу «Химки» заработали одно очко. Подмосковная команда занимает 13-е место в турнирной таблице.

31 июля проходил матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались подмосковные «Химки» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь). Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу «Химок».

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