«Сити» и «ПСЖ» начнут переговоры по трансферу Альвареса на следующей неделе — Баравалле

На следующей неделе состоится встреча между представителями «Манчестер Сити» и «ПСЖ», на которой они обсудят возможность потенциального трансфера нападающего английского клуба Хулиана Альвареса во французский гранд. Об этом сообщает All About Argentina со ссылкой на журналиста Хорхе Баравалле в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, интерес «ПСЖ» к аргентинскому нападающему продолжает расти.

В минувшем сезоне Альварес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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