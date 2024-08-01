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Экс-игрок «Крыльев Советов» Зотов: команда исправит ситуацию в РПЛ

Экс-игрок «Крыльев Советов» Зотов: команда исправит ситуацию в РПЛ
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Бывший защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов поделился мнением о начале нынешнего сезона для самарского клуба.

«Я не знаю, с чем связано то, что «Крылья Советов» плохо начали в РПЛ, была какая-то неудача. Но я думаю, что они исправят ситуацию, потому что там собраны хорошие футболисты», — сказал Зотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в первых двух турах Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» два раза потерпели поражение. На текущий момент самарский клуб занимает последнее, 16-е место в чемпионате России.

Зотов выступает в составе «Оренбурга». Защитник играл за «Крылья Советов» с 2017 по июль 2024 года. За этот период он принял участие в 118 матчах во всех турнирах.

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