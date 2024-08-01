Ловчев — о Соболеве: многое зависит от того, что за бардак творится в «Спартаке»

Чемпион СССР в составе «Спартака» Евгений Ловчев допустил, что руководство красно-белых могло спровоцировать ситуацию, при которой нападающий Александр Соболев стал рассматривать возможность ухода из московского клуба.

«Что до Соболева, здесь очень многое зависит от того, что за бардак творится в «Спартаке». Я — воспитанник Старостина и Симоняна. Во времена их правления так, как поступили с Джикией, никогда бы не поступили. А Джикия — друг Соболева. Он видел, что в любой момент с тобой могут что хочешь сделать. В конце концов, сейчас Джикия никому не нужен — можно сказать, убивают его карьеру.

Соболев слышит все разговоры вокруг себя и думает — я верой и правдой служил, забивал голы, а все, кому не попадя, валтузят меня. Думаю, в какой-то степени «Спартак» мог спровоцировать то, что Соболев начал смотреть на сторону», — приводит слова Ловчева «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Соболева отстранили от основной команды «Спартака». При этом в СМИ появлялась информация о возможном переходе нападающего в «Зенит».

Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.