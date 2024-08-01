«Иногда я хочу сдаться». Неймар высказался о процессе реабилитации после травмы

32-летний крайний нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар поделился эмоциями, которые он испытывает в процессе восстановления от тяжёлой травмы. Напомним, осенью 2023 года футболист столкнулся с разрывом крестообразных связок. В середине июля «Аль-Хиляль» анонсировал возвращение Неймара на поле в новом сезоне.

«Эти дни [восстановления] бывают тяжёлыми, иногда случаются дни, когда я хочу сдаться», — сказал Неймар в своём аккаунте в социальной сети.

Нападающий получил тяжёлую травму во время матча квалификационного турнира к чемпионату мира — 2026 с Уругваем, в котором бразильцы проиграли со счётом 0:2.

Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. За этот период он принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя ассистами.

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