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«Сокол» обыграл «Волну» в серии пенальти и прошёл в следующий раунд Кубка России

«Сокол» обыграл «Волну» в серии пенальти и прошёл в следующий раунд Кубка России
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Закончился матч 1/256 финала Фонбет Кубка России, в котором казанский «Сокол» встречался с «Волной» (Нижегородская область). Игра проходила на стадионе «Трудовые резервы» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Демянчук. Матч завершился победой «Сокола» (1:1, 4:3 пен.).

На 21-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Волны» Максим Лукоянов. На 33-й минуте нападающий казанского клуба Данил Воронов восстановил равенство. На 40-й минуте полузащитник «Сокола» Наиль Замалиев получил прямую красную карточку.

Напомним, действующим чемпионом Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале турнира в минувшем сезоне сине-бело-голубые обыграли «Балтику» со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
01 августа 2024, четверг. 16:00 МСК
Сокол К
Казань
Окончен
1 : 1
4 : 3
Волна
Нижегородская область
0:1 Лукоянов – 21'     1:1 Воронов – 33'    
Удаления: Замалиев – 40' / нет
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