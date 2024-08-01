Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Сокол» обыграл «Волну» в серии пенальти и прошёл в следующий раунд Кубка России

Закончился матч 1/256 финала Фонбет Кубка России, в котором казанский «Сокол» встречался с «Волной» (Нижегородская область). Игра проходила на стадионе «Трудовые резервы» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Демянчук. Матч завершился победой «Сокола» (1:1, 4:3 пен.).

На 21-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Волны» Максим Лукоянов. На 33-й минуте нападающий казанского клуба Данил Воронов восстановил равенство. На 40-й минуте полузащитник «Сокола» Наиль Замалиев получил прямую красную карточку.

Напомним, действующим чемпионом Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале турнира в минувшем сезоне сине-бело-голубые обыграли «Балтику» со счётом 2:1.

Материалы по теме Дмитрий Сенников: Кубок России стал интереснее

Самые титулованные футбольные клубы России: