Александр Шикунов: Лещук в матче со «Спартаком» искал Соболева, но не нашёл

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался об игре голкипера московского «Динамо» Игоря Лещука в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:3).

«Лещук в матче со «Спартаком» искал Соболева, но не нашёл. Он обычно сбрасывает мяч на Соболева. У Лещука как-то не вяжется в играх со «Спартаком». У вратарей своя психология и специфика, это отдельная каста. Чтобы прийти в норму Лещуку нужно работать с тренером вратарей «Динамо», который должен объяснять ему и успокаивать его. Это больше психологическая работа», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На 38-й минуте счёт в матче открыл нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде, сыграв на добивании после отскока от голкипера «Динамо» Игоря Лещука. На 68-й минуте нападающий «Спартака» Хесус Медина удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти. На 75-й минуте забил защитник красно-белых Павел Маслов с передачи нападающего Антона Зиньковского.