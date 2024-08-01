Игрок «Спартака» Угальде рассказал, на что больше всего тратит денег в Москве

Форвард «Спартака» Манфред Угальде высказался о жизни в Москве.

«В Москве в самом деле прекрасно. С самого первого момента я чувствую себя здесь очень комфортно. Здесь меня удивило большое количество людей, а ещё огромный трафик. Вообще, у России и Коста-Рики много отличий. У нас не так много людей и зданий. В Коста-Рике всего меньше. Согласен, что Москва дорогой город для жизни. Больше всего денег уходит на аренду квартиры. Это очень дорого», — приводит слова Угальде Sport24.

Футболист перешёл в «Спартак» в январе 2024 года из нидерландского «Твенте». За этот период он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. В минувшем сезоне Угальде забил гол в игре 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:2). Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.