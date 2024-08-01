Александр Мостовой: Чалов молодец, что переходит в греческий ПАОК, он будет на виду

Бывший атакующий полузащитник «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о переходе нападающего Фёдора Чалова из ЦСКА в греческий ПАОК.

«Чалов молодец, что переходит в греческий ПАОК. Эта команда играет в квалификации Лиги чемпионов, и там ещё Оздоев, который ему всегда поможет. Федя будет играть в сильном чемпионате, а также всегда будет на виду благодаря еврокубкам. Чалов же идёт в ПАОК не для того, чтобы сделать скачок в топ-5 Европы. Но не будем загадывать о его будущем, потому что Федя уходит в хороший чемпионат и сильную команду.

Мы видим, что для ЦСКА уход Чалова — чувствительная потеря, даже на фоне игры с «Краснодаром». Понятно, что в одной, двух или трёх играх его кто-то заменит, но всё равно Федя всегда забивал и был одним из основных игроков», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме В ПАОКе рассказали, когда Чалов может дебютировать за клуб

Самые титулованные футбольные клубы России: