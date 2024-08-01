Карло Анчелотти назвал футболиста, достойного выиграть «Золотой мяч»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, кто заслужил выиграть «Золотой мяч» по итогам минувшего сезона.

«Я думаю, что это будет Винисиус. Он очень талантлив и провёл хороший сезон. Вини по-прежнему остаётся игроком, открытым для самосовершенствования. Карвахаль также был хорош, кроме того, он победил на чемпионате Европы. Беллингем также входит в число игроков, отлично проведших минувший сезон. Он стал лучшим игроком Ла Лиги.

Родри тоже фантастический полузащитник, один из лучших, и он очень стабилен», — сказал Анчелотти на подкасте The Obi One.

В минувшем сезоне Винисиус принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Фердинанд 9 раз за 30 секунд повторил фразу о «ЗМ» Винисиусу: