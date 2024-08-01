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Пресс-служба ЦСКА обратилась к Чалову после перехода форварда в ПАОК

Пресс-служба ЦСКА обратилась к Чалову после перехода форварда в ПАОК
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Пресс-служба ЦСКА в клубном телеграм-канале разместила пост, посвящённый нападающему Фёдору Чалову.

Ранее нападающий Фёдор Чалов перешёл из московского ЦСКА в греческий ПАОК. Об этом сегодня, 1 августа, сообщил официальный сайт ЦСКА.

Чалов — воспитанник армейцев, с семи лет находился в структуре ПФК ЦСКА. За основной состав он дебютировал в сезоне-2016/2017, а первый гол забил «Уралу» в декабре 2016-го. Вместе с командой Чалов выиграл Суперкубок в 2018 году, Кубок России – в 2023-м, трижды становился серебряным призёром РПЛ. В сезоне-2018/2019 он стал лучшим бомбардиром (15) и лучшим игроком по системе «гол+пас» (15+7). Всего за ПФК ЦСКА форвард забил 89 мячей и выполнил 46 голевых передач в 263 матчах. В 2017-м он был признан лучшим молодым футболистом России, трижды попадал в список 33 лучших игроков, из них дважды — под первым номером (2019, 2023).

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