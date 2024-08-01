РФС снял с «Химок» запрет на регистрацию новых футболистов

Заседание палаты Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров приняло решение о снятии запрета с подмосковных «Химок» на регистрацию новых футболистов.

«Удовлетворить заявление ФК «Химки» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делу Талалаев vs. ФК «Химки». В связи с исполнением ФК «Химки» решения палаты по разрешению споров от 19 июля 2024 года по делу Талалаев А.В. vs. ФК «Химки» снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с ФК «Химки», наложенный в качестве обеспечительной меры. ФК «Химки» имеет право регистрировать новых футболистов», — сказано в заявлении, представленном на официальном сайте РФС.

Напомним, в июле палата по разрешению споров РФС обязала «Химки» выплатить бывшему главному тренеру команды Андрею Талалаеву выходное пособие в полном объёме за расторжение контракта, состоявшееся в июне.

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