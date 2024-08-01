Медина: каждый матч показывает, на что способен «Спартак», а не только игра с «Зенитом»

Футболист «Спартака» Хесус Медина считает, что каждый матч показывает, на что способен московский клуб.

«Каждый матч показывает, на что способен «Спартак», а не только игра с «Зенитом». Я понимаю, что имел в виду Бабич, но нам надо в каждой игре добиваться результата», — сказал Медина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

28 июля состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. «Спартак» одержал уверенную победу со счётом 3:1. После игры защитник красно-белых Срджан Бабич сказал, что «Спартак» — величайший клуб, но после игры с «Зенитом» команда увидит, где она находится.