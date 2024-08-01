Радченко: Осинькину нужно быстрее разобраться с ошибками «Крыльев Советов», теряются очки

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о начале нынешнего сезона для самарских «Крыльев Советов».

«Крылья Советов» в этом сезоне совершают чудовищные ошибки, тем более в обороне, которых не было в прошлых сезонах. Я думаю, Осинькину нужно с этим разбираться. Чем быстрее, тем лучше. Потому что очки теряются и команда выглядит не так хорошо, как в прошлом сезоне. К матчу со «Спартаком» «Крылья Советов» сделают выводы от предыдущих двух поражений, поэтому будет интересная игра», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в первых двух турах Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» два раза потерпели поражение. На текущий момент самарский клуб занимает последнее, 16-е место в чемпионате России.

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