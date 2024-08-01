«РБ Лейпциг» отклонил новое предложение «Барселоны» по Ольмо — журналист Хинце

«РБ Лейпциг» не принял новое предложение «Барселоны» о трансфере атакующего полузащитника Даниэля Ольмо. Об этом сообщает журналист Филипп Хинце в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в стане «быков» посчитали новое предложение каталонского клуба «неудовлетворительным». «РБ Лейпциг» хочет выручить за Ольмо не менее € 60 млн.

Подчёркивается, что ранее появившаяся информация, согласно которой «Барселона» предложила «РБ Лейпциг» € 55 млн и ещё € 7 млн в качестве различных бонусов за переход Ольмо, не соответствует действительности.

В минувшем сезоне Ольмо принял участие в 32 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: