«Челси» договорился с «Астон Виллой» о трансфере Лукаку — II Martino

«Челси» согласовал с «Астон Виллой» условия трансфера нападающего лондонского клуба Ромелу Лукаку. Об этом сообщает II Martino.

По информации источника, «синие» настаивают на том, чтобы бельгийский футболист начал переговорный процесс с «Астон Виллой» по поводу его личного контракта. Со своей стороны, Лукаку отказывается от перехода в бирмингемский клуб по той причине, что уже договорился с «Наполи» о переходе в этот итальянский клуб.

В минувшем сезоне бельгийский нападающий выступал в составе «Ромы» на правах аренды. Он принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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