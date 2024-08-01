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Денис Глушаков: и я могу стать главным тренером «Барселоны»

Денис Глушаков: и я могу стать главным тренером «Барселоны»
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером команды Франком Артигой.

— Прекрасно работаем с Артигой. Возглавит ли он «Барселону» в будущем? Все возможно. И я могу стать главным тренером «Барселоны».

— То есть «Химки» сейчас играют по принципам ««Барселоны»?
— Артига — хороший специалист, разбирается в футболе. Он тренировал мировых звезд. С ним все учатся, работают и стремятся на повышение, – приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Ранее Артига руководил юношескими командами «Барселоны». Этим летом он возглавил «Химки».

В текущее трансферное окно Глушаков перешёл в «Химки».

Напомним, Денис Глушаков ранее играл за «Химки» в период с 2020 по 2022 год. За свою карьеру российский футболист защищал также цвета «Звезды», «Локомотива», «Спартака», «Ахмата» и «Пари Нижний Новгород». Последним клубом Глушакова был «Урарту» из чемпионата Армении. Денис становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. На счету игрока более 300 матчей в РПЛ и 57 матчей в сборной России. Он был участником ЧМ-2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.

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