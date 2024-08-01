«Динамо» объявило о переходе Лесового в кипрский АЕЛ на правах аренды

Московское «Динамо» официально объявило о переходе 26-летнего крайнего нападающего Даниила Лесового в кипрский АЕЛ на правах аренды, рассчитанной до конца сезона-2024/2025.

«Хороших матчей, Лес», — написала пресс-служба бело-голубых в телеграм-канале.

С февраля 2024 года до 30 июня 2024 года российский футболист выступал в составе «Маккаби» из Хайфы на правах аренды. За этот период он принял участие в девяти матчах за израильский клуб, в которых не отметился результативными действиями.

Действующее трудовое соглашение 26-летнего нападающего с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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