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Медиаклуб «Амкал» забил семь голов «Коломне» за первые 55 минут матча Кубка России

В эти минуты проходит матч 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются медиаклуб «Амкал» и профессиональный клуб «Коломна» из одноимённого города. Команды играют на четвёртом поле стадиона «Академия Спартак имени Ф.Черенкова». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 7:0 в пользу «Амкала».

К 55-й минуте встречи у медиаклуба отличились: Степан Костюков (хет-трик), Василий Маврин, Максим Пичугин, Руслан Имаев и Давид Агекян.

В новом сезоне Кубка России принимают участие 107 клубов: 16 представляют Российскую Премьер-Лигу, 18 клубов из Мелбет Первой лиги, 18 команд дивизиона «А» Леон-Второй лиги, 42 команды дивизиона «Б» Второй лиги и 13 любительских клубов.

Действующим обладателем Кубка России по футболу является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли в финале сезона-2023/2024 калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.