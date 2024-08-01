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Медиаклуб «Амкал» забил семь голов «Коломне» за первые 55 минут матча Кубка России

Медиаклуб «Амкал» забил семь голов «Коломне» за первые 55 минут матча Кубка России
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В эти минуты проходит матч 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются медиаклуб «Амкал» и профессиональный клуб «Коломна» из одноимённого города. Команды играют на четвёртом поле стадиона «Академия Спартак имени Ф.Черенкова». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 7:0 в пользу «Амкала».

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
01 августа 2024, четверг. 18:00 МСК
Амкал
2-й тайм
8 : 1
Коломна
Коломна
1:0 Костюков – 12'     2:0 Маврин – 18'     3:0 Пичугин – 33'     4:0 Костюков – 40'     5:0 Костюков – 44'     6:0 Имаев – 47'     7:0 Агекян – 55'     7:1 Тетеркин – 65'     8:1 Агекян – 69'    

К 55-й минуте встречи у медиаклуба отличились: Степан Костюков (хет-трик), Василий Маврин, Максим Пичугин, Руслан Имаев и Давид Агекян.

В новом сезоне Кубка России принимают участие 107 клубов: 16 представляют Российскую Премьер-Лигу, 18 клубов из Мелбет Первой лиги, 18 команд дивизиона «А» Леон-Второй лиги, 42 команды дивизиона «Б» Второй лиги и 13 любительских клубов.

Действующим обладателем Кубка России по футболу является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли в финале сезона-2023/2024 калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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