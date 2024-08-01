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Тренер «Оренбурга» пожелал забить защитнику команды Пересу 20 голов

Тренер «Оренбурга» пожелал забить защитнику команды Пересу 20 голов
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия поделился мнением о 25-летнем центральном защитнике команды Матиасе Пересе.

«Матиас Перес – футболист, который не боится действовать у ворот соперника. Он выглядит как защитник, время от времени подключающийся к атаке. Он очень опасный игрок. Он всегда рядом с воротами и мяч находит его. Надеюсь, он продолжит забивать. Пусть забивает столько, сколько хочет. Лучше сразу прямо 20 голов!», — приводит слова Деограсии Metaratings.

Напомним, Перес выступает в составе «Оренбурга» с января 2023 года. За этот период он принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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