«Амкал» разгромил «Коломну» со счётом 8:1 в матче 1/256 финала Пути регионов Кубка России

1 августа прошёл матч 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались медиаклуб «Амкал» и профессиональный клуб «Коломна» из одноимённого города. Команды играли на четвёртом поле стадиона «Академия Спартак имени Ф. Черенкова». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:00 мск. Встреча завершилась со счётом 8:1 в пользу «Амкала».
У медиаклуба отличились Степан Костюков (хет-трик), Василий Маврин, Максим Пичугин, Руслан Имаев и Давид Агекян (дубль). У «Коломны» автором гола стал Артём Тетеркин.
В новом сезоне Кубка России принимают участие 107 клубов: 16 представляют Российскую Премьер-Лигу, 18 клубов из Мелбет Первой лиги, 18 команд дивизиона «А» Леон-Второй лиги, 42 команды дивизиона «Б» Второй лиги и 13 любительских клубов.
Действующим обладателем Кубка России по футболу является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли в финале сезона-2023/2024 калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.
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