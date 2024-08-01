Фото: Винисиус подарил рэперу Трэвису Скотту футболку после концерта

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор посетил концерт популярного американского рэпера Трэвиса Скотта, состоявшийся в Мадриде, и подарил ему свою игровую футболку по окончании мероприятия. Кроме того, во время концерта Трэвис Скотт позвал Винисиуса выйти с ним на сцену.

«Легенда. Трэвииииииссссссс», — написал футболист в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Фото: Из личного архива Винисиуса Жуниора

В минувшем сезоне 24-летний крайний нападающий принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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