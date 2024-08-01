«Торпедо» из Владимира обыграло ZOV в матче Кубка России

Завершился матч 1/256 финала Фонбет Кубка России, в котором встречались «Торпедо» из Владимира и московский футбольный клуб ZOV. Игра проходила на стадионе «Октябрь» в Москве. Матч закончился победой владимирского клуба со счётом 3:2.

На 15-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Торпедо» Дмитрий Хохлов. На 21-й минуте хавбек ZOVa Прохор Романов восстановил равновесие. На 59-й минуте полузащитник Илья Жаров вывел вперёд клуб из Владимира. На 83-й минуте нападающий Даниил Зюкин сравнял счёт во встрече. На 86-й минуте Жаров оформил дубль.

Напомним, действующим чемпионом Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале турнира в минувшем сезоне сине-бело-голубые обыграли «Балтику» со счётом 2:1.

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