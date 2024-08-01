Тренер «Челси» Мареска: я тоже лысый, но не хочу ставить футбол, как у Гвардиолы

Новый главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался относительно сравнения его с испанским специалистом Хосепом Гвардиолой, возглавляющим «Манчестер Сити». Ранее Мареска работал ассистентом Гвардиолы в стане «горожан».

«Когда я пришёл в «Лестер» и встретился с председателем правления и спортивным директором, они сказали: «Мы хотим играть так же, как играет «Сити». Я ответил им: «У нас разные игроки, и я другой тренер». То же было, когда я пришёл в «Челси». Я заявил: «У меня есть идеи, но футболистам нужно время, чтобы понять то, как мы должны играть.

Это то, с чем я в какой-то степени борюсь [сравнения с Гвардиолой]. Поскольку он лысый и с бородой, он хочет играть так же. Нет, не хочу! Я влюбился в подобную идею, но это не значит, что у меня она точно такая же», — приводит слова Марески Daily Mail.

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