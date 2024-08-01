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Главный тренер «Коломны»: не идёт речи о нечестном характере матча с «Амкалом»

Главный тренер «Коломны»: не идёт речи о нечестном характере матча с «Амкалом»
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Главный тренер «Коломны» Александр Куранов прокомментировал поражение от «Амкала» (1:8) в матче 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

— Много разговоров о том, что игра могла носить нечестный характер. Будете разбираться?
 — Тут не идёт речи о нечестном характере матча. У нас три дня назад была тяжёлая игра в Туле. Остались вдесятером, все силы отдали. У многих футболистов было травмы. Они начинали играть на травмах и не смогли в полной мере продолжать динамично игру. Не каждый привык к психологическому давлению. У нас молодые ребята… Когда трибуны с поддержкой, громкие речёвки — всё наслоилось. Немножко не справились ребята», — передаёт слова Куранова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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