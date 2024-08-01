Хулиан Альварес рассказал, когда он примет решение о своём будущем в «Ман Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес отреагировал на слова главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы, ранее заявившего, что он понимает недовольство аргентинского футболиста количеством игрового времени, но отметившего, что в команде «есть 18 или 19 игроков, которые хотят выходить в важных матчах».

«Я слышал, что сказал Пеп. Я не сказал ничего плохого или необычного. Всегда говорю, что мне комфортно в «Манчестер Сити», но подведение итогов после сезона — логичная вещь. Я не перестаю думать холодной головой. Когда Олимпиада закончится, буду спокойно анализировать, что я хочу для себя. Посмотрим, что произойдёт дальше», — приводит слова Альвареса Marca со ссылкой на TyC Sports.

Напомним, сборная Аргентины вышла в 1/4 финала футбольного турнира на Олимпиаде-2024. Матч с Францией состоится 2 августа.

В минувшем сезоне Альварес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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