Лукас Вера рассказал, обиделись ли на него друзья из «Оренбурга» из-за перехода в «Химки»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера рассказал об отношениях с футболистами «Оренбурга» после перехода в «Химки».

«Не обиделись ли на меня мои друзья из «Оренбурга» из-за перехода в «Химки»? Нет-нет, мы все вместе проходили предсезонную подготовку, тренировались. Я успел нормально попрощаться с ребятами, рассказал, что мной интересуются «Химки» и что я принял предложение. Конечно, я рад за их успехи, они молодцы. Но для меня самое главное — успехи и победы нашей команды», — приводит слова Веры «РБ Спорт».

11 июля полузащитник Лукас Вера перешёл из «Оренбурга» в «Химки». Об этом объявила подмосковная команда.

Напомним, 27-летний Лукас Вера в минувшем сезоне провёл 28 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал пять результативных передач. Также на счету футболиста два матча в Кубке России. В прошлом сезоне аргентинский хавбек набрал девять очков по системе «гол+пас» (два забитых мяча и семь передач).