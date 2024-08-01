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Вратарь «Коломны»: никак нельзя описать поражение «Амкалу», 1:8 — это позор

Вратарь «Коломны» Александр Репин поделился эмоциями после поражения медиафутбольной команде «Амкал» на стадии 1/256 Фонбет Кубка России со счётом 1:8.

«Никак нельзя описать поражение «Амкалу» со счётом 8:1. Да, это позор. Больше никаких комментариев», — сказал Репин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

У медиаклуба отличились Степан Костюков (хет-трик), Василий Маврин, Максим Пичугин, Руслан Имаев и Давид Агекян (дубль). У «Коломны» автором гола стал Артём Тетеркин.

В новом сезоне Кубка России принимают участие 107 клубов: 16 представляют Российскую Премьер-Лигу, 18 клубов из Мелбет Первой лиги, 18 команд дивизиона «А» Леон-Второй лиги, 42 команды дивизиона «Б» Второй лиги и 13 любительских клубов.

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