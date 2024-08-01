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Кузьмичёв: потихоньку вырисовывается, что хочет делать Станкович в «Спартаке»

Кузьмичёв: потихоньку вырисовывается, что хочет делать Станкович в «Спартаке»
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался об уверенной победе красно-белых над «Динамо» (3:0) в первом матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
01 августа 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
2-й тайм
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Гаджиев – 83'    

«Какой бы это турнир ни был, чемпионат, кубок или товарищеская игра, их встреча всегда имеет особенный статус. Обе команды были заинтересованы в победе. Что касается содержания: потихоньку вырисовывается, что хочет делать Станкович. Сравнивая с его работой в предыдущей команде, примерно такой футбол мы увидим и в «Спартаке».

В целом, игра прошла с преимуществом, за исключением первых 10 минут. Понятно за счёт чего «Спартак» будет пытаться добиться успеха. Первый гол, как какой-то рок висит за Лещуком, я считаю, что в этом эпизоде он ошибся и помог Угальде открыть счёт», — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

31 июля завершился матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московские «Спартак» и «Динамо». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Итоговый результат — 3:0.

На 38-й минуте счёт в матче открыл нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде, сыграв на добивании после отскока от голкипера «Динамо» Игоря Лещука. На 68-й минуте нападающий «Спартака» Хесус Медина удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти. На 75-й минуте забил защитник красно-белых Павел Маслов с передачи нападающего Антона Зиньковского.

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