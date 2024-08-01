Дэвид Мойес: главная проблема «МЮ» не тен Хаг или футболисты, а Гвардиола

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес поддержал нынешнего наставника «красных дьяволов» Эрика тен Хага, которого, по информации СМИ, могли уволить со своего поста нынешним летом.

«Эрик тен Хаг — молодец, учитывая огромное давление, оказываемое на него. Иногда игрокам легко использовать проблемы с тренером в качестве оправдания. У «Манчестер Юнайтед» раньше была невероятная культура победы внутри клуба. Давайте не забывать, что за последние два года тен Хаг выиграл два трофея. Я восхищаюсь его решимостью давать отпор критикам.

В целом, самая большая проблема «Манчестер Юнайтед» заключается не в их тренере или футболистах, а в «Манчестер Сити» и Пепе Гвардиоле», — сказал Мойес на подкасте у Уильяма Хилла.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: